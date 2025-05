UeD, Giovanni Siciliano tenta di riconquistare Francesca Cruciani: “Non gli credo, ma mi piace”

Nonostante gli accesi scontri al centro dello studio di Uomini e Donne, con tanto di lancio di una scarpa, Giovanni Siciliano è tornato per Francesca Cruciani. Il Cavaliere ha deciso di provare a riconquistare la Dama, chiedendole di uscire dal programma insieme a lei.

“Non gli credo, ma mi piace” – Solo due settimane fa tra i due protagonisti del Trono Over è scoppiato l’ennesimo scontro. Durante la loro ultima discussione, Francesca, stanca di sentirsi presa in giro dall’uomo, era arrivata a lanciargli la scarpa addosso. Tra i due, quindi, sembrava finita.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, martedì 27 maggio 2025, Giovanni ha lasciato a Francesca a bocca aperta. Dopo aver abbandonato il programma per intraprendere una storia con una donna estranea al dating show, Siciliano ha deciso di tornare in studio per tentare di farsi perdonare dalla Dama:

“Io sono qui per chiederti le mie scuse, per come mi sono comportato soprattutto con l’ultimo episodio, e quindi voglio darti le mie scuse sperando che tu possa comprendere… non c’è niente da comprendere perchè sono una testa di ca***, però comunque sono qui per darti le mie scuse sperando che tu possa darmi un’altra possibilità nella conoscenza con te, anche al di fuori della trasmissione perchè tu per me, fai troppo rumore per essere un pensiero, non so io sono dirottato su di te, non ce la faccio”.

Nonostante i comportamenti passati da parte dell’uomo e le critiche in studio, la Cruciani ha ammesso di non essergli indifferente:

“Non me l’aspettavo, mi sento in difficoltà. Accetto le tue scuse, ma dopo quello che è successo faccio fatica a crederti. Non posso dire che mi sei indifferente… voglio vedere come ti comporti fuori da qui. Ma non posso più illudermi”.

A nulla è valso il commento di Gianni Sperti, che non ha creduto affatto alle parole di Giovanni: “Io lo manderei a fanc.lo. Le parole raccontano una storia, ma i fatti raccontano la verità. Se davvero cerchi un uomo vero, non dovrebbe essere lui”.

Alla fine, Francesca ha voluto dare una possibilità al Cavaliere, accettando di uscire dal programma insieme a lui: “Non gli credo, lo so. Però… mi piace ancora. E voglio capire com’è davvero, fuori da queste telecamere”.