UeD, il chiarimento di Ida sullo sfogo su Instagram: “Non era riferito a nessuno”

Solo ieri Ida Platano, amatissima ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto parlare di sé dopo uno sfogo avvenuto tramite le IG Stories. Alla vista delle loro storie c’è stato chi ha ipotizzato che quelle parole fossero velate frecciatine rivolte al suo ex Riccardo Guarnieri e Roberta Padua, la sua nuova fiamma. La Dama ha però deciso di fare chiarezza, spiegando realmente cos’è accaduto.

“Non era riferito a nessuno” – Le parole di Ida hanno fatto molto scalpore, portando in molti a ipotizzare a chi fossero rivolte. Amedeo Venza aveva infatti parlato della Dama, convinto che la Platano fosse gelosa di Guarnieri e della sua frequentazione con Roberta.

Ida ha però deciso di mettere a tacere le voci attorno alle sue ultime dichiarazioni, rivelando cosa sia accaduto ieri. Stamattina ha quindi condiviso delle nuove storie sui social, mettendo così a tacere i rumors. Prima di svelare il motivo che l’ha spinta a sfogarsi, la donna ha voluto far notare come l’orario delle sue IG Stories fosse antecedente a quello della messa in onda della puntata di UeD. Ha poi spiegato:

“Volevo dire qualcosa riferito alla mia storia di ieri. Alcuni hanno pensato che facevo riferimento a qualcuno. Assolutamente no, guardate bene l’orario perché non c’entra niente. E comunque io non sono gelosa di nessuno. Va bene?”.

Per confermare questa sua versione, ha pubblicato uno screen di alcuni messaggi ricevuti da un utente. Si tratta di offese in cui questo utente paragona le labbra di Ida a quelle di una prostituta. Ha così chiarito cosa si celava dietro lo sfogo di ieri.