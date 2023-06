UeD, inaspettato risvolto: “Andrea Foriglio e Roberta Di Padua si stanno frequentando”

Nelle ultime ore a finire al centro del gossip sono stati due volti noti di UeD. Si tratta di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, e Roberta Di Padua, chiacchieratissima Dama del Trono Over. Stando alle ultime indiscrezioni, i due si starebbero frequentando in segreto.

“Si stanno frequentando, ma non lo dicono perché…” – Nonostante siano trascorse delle settimane dalla scelta di Nicole, Andrea è finito nel mirino della cronaca rosa. Il tutto ha avuto inizio dall’annuncio di Carlo Alberto Mancini, ex scelta di Nicole, dove rivelava che quest’ultima lo ha lasciato.

Ritrovatasi al centro delle chiacchiere e delle polemiche, l’ex tronista ha deciso di intervenire. La ragazza ha spiegato i motivi che l’hanno portata a lasciare Carlo, facendo velatamente intendere il suo desiderio di voler frequentare l’altro suo ex corteggiatore. Dal canto suo, però, Andrea non sembra proprio intenzionato a voler dare un’altra opportunità alla Santinelli.

Stando a quanto scoperto da Amedeo Venza e Deianira Marzano, dietro al “palo” che il ragazzo ha dato a Nicole ci sarebbe un motivo ben preciso. Venza, infatti, ha così rivelato in una IG Story:

“Ex corteggiatore e Dama del trono Over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”.

Successivamente a svelare i nomi dei due volti di UeD è stata la Marzano. L’esperta di gossip ha così rivelato: “Andrea e la Di Padua si stanno sentendo”.