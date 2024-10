UeD, inaspettato sfogo di Armando Incarnato: le parole di Lino Giuliano

Nel corso dell’ultima puntata di UeD, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, Armando Incarnato si è lasciato andare ad un inaspettato sfogo. A supportare il Cavaliere è stato Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island e suo amico, che è intervenuto sui social.

LO SFOGO DI ARMANDO – Tra i protagonisti del parterre del Trono Over c’è certamente Armando, che ieri si è lasciato andare ad un inaspettato sfogo. Al centro dello studio, il Cavaliere, tra le lacrime, ha ammesso di non riuscire a viversi serenamente questa sua avventura a causa di alcuni problemi che sta vivendo nel privato:

“Non è Mario il problema, o altri ragazzi, o la situazione. Il problema sono io. Ormai ho perso proprio la fiducia negli esseri umani, non ci riesco non so perché. A volte mi dico, cosa vado a fare? È un periodo dove non ho più la terra sotto i piedi, quindi non ho paura di rapportarmi con nessuno. Non mi sento capace di fare niente. Ci sono delle cose della mia vita privata che sono abbastanza importanti, le ferite fuori non si vedono, ma sono aperte e fanno male, quindi quando io vedo delle situazioni di ipocrisia o finzione rivedo quello che sto affrontando in questo periodo e non ce la faccio. Mi ero promesso di non piangere più. Sono più i giorni che non mangio che quelli che mangio, che non dormo che quelli che dormo. Mi fa male, è grave. Non trovo aiuto ed è una cosa che mi fa stare male”.

Una volta conclusa la puntata, a dimostrare il suo sostegno e il suo affetto nei confronti di Incarnato è stato Lino. Attraverso le sue IG Stories, l’ex discusso protagonista di Temptation Island si è così pronunciato sullo sfogo dell’amico:

“Quello che posso dirti oggi, seguendo la puntata e riflettendo su ciò che hai detto, è che io ti ho conosciuto e ho visto quanto sei simile a me caratterialmente, sei obiettivo, sincero, sensibile, tant’è che le persone che ci vedono come combattenti non sanno cosa portiamo dentro e quanto soffriamo. L’unica cosa che voglio dirti, caro Armando, e di non mollare mai, tieni duro finché puoi. Tante cose ti portano a essere scontroso con il mondo con le persone che ti attaccano o che cercano di vederti infelice.lascia perdere tutto, accantona la cattiveria e il marcio delle persone proprio come ho fatto io, sei una bella persona e te lo dico perché ti conosco. Non mollare mai, sei stimato per il tuo carattere, continua così obiettivo e sincero come sei sempre stato. Ti voglio bene”.