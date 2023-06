UeD, la dura replica di Ida Platano alle recenti accuse: “Mi sono stancata di leggere alcuni commenti”

Nonostante siano trascorsi mesi dalla fine del loro percorso a UeD, Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano ad essere al centro delle chiacchiere. Recentemente l’ex Dama del Trono Over ha deciso di replicare a diversi utenti che l’accusano di stare con l’ex Cavaliere per i suoi soldi.

“Mi sono stancata di leggere alcuni commenti” – A dispetto degli attacchi di alcuni ex e attuali volti di Uomini e Donne, la storia d’amore tra Ida e Alessandro procede a gonfie vele. Nonostante i diversi rumors che li vedevano in crisi, i due si mostrano più innamorati che mai. Nelle ultime ore, però, la platano è finita nel mirino degli haters.

In questi giorni la coppia ha deciso di concedersi una breve vacanza sulla costiera Amalfitana, godendosi così dei momenti di relax insieme. Davanti ai numerosi viaggi che i due si sono concessi in questi mesi, diversi utenti dei social hanno iniziato ad accusare Ida di stare insieme ad Alessandro solamente per questo.

Stanca dei continui attacchi che riceve anche nei messaggi privati, l’ex volto del Trono Over ha deciso di intervenire. Trovatasi a casa da sola perché Alessandro era a lavoro, Ida, nella giornata di ieri, ha deciso di parlare con i suoi follower. Attraverso le sue IG Stories, la donna ha così dichiarato:

“Buongiorno belli miei, buon lunedì a tutti. Come state? Com’è iniziato questo lunedì per voi? Io mi sono svegliata benissimo. Ale è andato a lavorare. E io volevo iniziare un po’ così a parlare un attimo con voi, aprire una parentesi e chiuderla subito davvero. Mi sono anche stancata e annoiata di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere chi scrive: “Tu stai insieme ad Alessandro solo per…”. No! No! E No! Scordatevelo. Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita”.

Ha poi aggiunto: “Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre. Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa annoiante”.