UeD, la passione tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrigan: “Non ho rispettato la famosa ‘quarantena’”

Recentemente Fabio Colloricchio, ex volto di UeD, e Violeta Mangrigan sono diventati genitori per la prima volta. Dopo poco tempo dal parto, la donna è nuovamente tornata sui social e ha fatto delle piccanti rivelazioni sul rapporto con il compagno.

“Non ho rispettato la famosa ‘quarante'”- Sempre molto attiva sui social, Violeta è solita condividere con i suoi follower la sua quotidianità. Durante la gravidanza, infatti, l’ex volto di Supervientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ha spesso aggiornato i fan riguardo le sue condizioni.

Una volta venuta alla luce Gala, la figlia della coppia, la Mangrigan ha deciso di aprirsi nuovamente con i suoi seguaci. Parlando del rapporto con Fabio dopo la nascita della bambina, l’influencer ha svelato dei piccanti dettagli sulla loro intimità:

“Non sono la persona migliore per parlare di se**o. Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per almeno 4-6 settimane. Nel mio caso, non ho rispettato la famosa “quarantena”, quindi non fate come me! Bisogna sempre ascoltare il proprio ginecologo”.

UN FUTURO CON VIOLETA – Intervistato dal settimanale Nuovo, l’ex tronista di UeD ha parlato del suo futuro con la compagna. Non ha nascosto il suo desiderio di convolare a nozze con Violeta, ma che vuole che al momento rimanga tale. Sia Fabio che la donna vogliono dedicarsi totalmente a Gala:

“Per ora dobbiamo crescere la bimba. Sono uno che va avanti facendo ciò che si sente e non so quando le cose avverranno”.