UeD, la rivelazione Manuel Maura sull’ex Francesca Sorrentino: “Ho pensato di andarla a corteggiare”

Manuel Maura, intervistato da Fanpage, ha parlato del suo percorso legato alla sua ex fidanzata Francesca Sorrentino, che ha scelto Gianluca Costantino nel suo trono di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato insieme a Temptation Island nel 2023, Manuel e Francesca avevano deciso di darsi una seconda possibilità, ma la loro relazione si è conclusa a giugno scorso.

“Ho pensato di scendere a corteggiarla” – Manuel ha dichiarato di non sentirla da quando ha accettato il trono: “Ci siamo lasciati a giugno e da quando ha accettato il trono non l’ho più sentita, non aveva senso cercarla.” Ha osservato che Francesca, durante il programma, sembrava ancora scossa dalla fine della loro storia. “Penso fosse ancora presa da me, era ancora scottata dalla fine della nostra storia.”

Secondo lui, sul trono Francesca non era la stessa ragazza solare che conosceva: “Non è quella di Uomini e Donne, sono dispiaciuto per le critiche che sta ricevendo. Francesca è solare, divertente, ha un carattere forte e vuole sempre avere ragione.”

Manuel ha anche commentato i corteggiatori, ritenendo che nessuno fosse all’altezza di Francesca: “Gianmarco ha cercato troppo di farsi notare, e Gianluca era lì per visibilità”, ha detto. Nonostante ciò, ha ammesso di aver pensato di corteggiarla di nuovo, ma si è fermato per non interferire nel suo percorso: “Mi dicevo: ‘E se vado e non mi vuole?’, quindi mi sono fatto da parte.”

Oggi, Manuel rispetta la relazione di Francesca con Gianluca, ma non esclude una possibile riconciliazione in futuro: “Non posso dire che non mi importi più nulla di lei, ma nessuno può sapere cosa accadrà tra qualche mese.”