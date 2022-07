UeD, la spiazzante dichiarazione della fidanzata di un ex tronista: “Userò la placenta come fertilizzante”

A spiazzare il web è stata la dichiarazione della fidanzata dell’ex volto di UeD Fabio Colloricchio, Violeta Mangrigan. Attualmente incinta, la donna ha rivelato come utilizzerà la placenta dopo aver partorito.

“Ecco come utilizzerò la placenta” – Dopo essersi conosciuti a Supervivientes, Violeta e Fabio non si sono più lasciati. I due, inoltre, sono in attesa della loro prima figlia che si chiamerà Gala. Riguardo alla gravidanza, la Mangrigan si è lasciata andare a spiazzanti rivelazioni.

Sui social, l’ex volto di Muyeres y hombres ha confessato l’utilizzo che farà della placenta dopo il parto. Stando a quanto recentemente dichiarato, la utilizzerà come fertilizzante per il giardino:

“Ne parlerò con il mio ginecologo e valuteremo il da farsi. Ho già stabilito con mia madre però che il giorno del parto la placenta verrà congelata e la utilizzeremo come fertilizzante da giardino”.

Parlando sempre della sua placenta e di ciò che ne farà una volta nata Gala, Violeta non ha escluso la possibilità di mangiarne una parte. Riguardo a questa pratica, come spiegato dalla fidanzata dell’ex tronista di UeD, sono stati riscontrati dei benefici per la salute della neo mamma. È divenuta una moda tra le star americane.