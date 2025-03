UeD, lo sfogo di Aldo Palmieri: “Chi mi segue da tempo sa…”

Aldo Palmieri, amato ex volto storico di UeD, continua ad essere al centro delle critiche. Dopo l’ennesima polemica scaturita per uno scatto condiviso sui social, l’ex tronista ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo.

“Chi mi segue da tempo sa…” – Come reso noto proprio dall’ex protagonista di Uomini e Donne, non sta attraversando un momento facile della sua vita. Dopo aver confermato la profonda crisi che sta attraversando sua moglie Alessia Cammarota, Palmieri è spesso stato al centro delle critiche.

Dopo le accuse di presunto tradimento — che l’ex tronista ha già smentito pubblicamente attraverso un lungo sfogo sui social — adesso c’è chi lo attacca per un presunto distacco dalla propria famiglia.

In particolare, Palmeri è finito nel mirino per aver pubblicato un recente selfie in compagnia dei suoi figli. L’immagine, anziché raccogliere consensi, ha generato una valanga di commenti critici da parte di chi lo accusa di essere poco presente nella vita dei suoi bambini.

L’ex volto di Uomini e Donne non ha però lasciato correre, e ha deciso di rispondere con un video pubblicato sui social, nel quale chiarisce la sua posizione e smentisce con fermezza le insinuazioni:

“Ragazzi io volevo anche lasciar perdere nel fare questo video, però ho visto che veramente in tanti mi state scrivendo dicendo che finalmente mi trovavo con i miei figli, che finalmente li stavo vedendo. Cioè io vedo i bambini tutti i giorni, tutti i giorni io sto con loro. Quindi non è che perché non pubblico allora vuol dire che io quella cosa non la stia facendo, anche perché è un piacere per prima mio passare del tempo con i bambini.”

Nel suo sfogo, Palmeri sottolinea come la sua quotidianità con i figli non venga documentata sui social non per mancanza di presenza, ma per una scelta personale:

“Chi mi segue da tempo sa benissimo che io non sono uno attivissimo sui social ma questo non vuol dire che non faccia determinate cose. Però va bene, ormai se non pubblico vuol dire che quella determinata cosa non la sto facendo. Magari io penso a vivermi direttamente il momento, no?”