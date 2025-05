UeD, lo sfogo di Nadia e le parole della De Filippi: “È importante che tu riconosca di essere stata aggressiva”

L’attuale edizione di Uomini e Donne sta volgendo al termine e anche il trono di Gianmarco Sterni sta arrivando alla scelta finale. Nonostante manchi poco per la decisione del tronista, la situazione in studio continua ad essere turbolenta.

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 12 maggio, Nadia Di Dionato, una delle corteggiatrici di Gianmarco, è scoppiata in lacrime. Non è mancato l’intervento di Maria De Filippi e il confronto tra la corteggiatrice e il tronista.

L’INTERVENTO DELLA DE FILIPPI – Nel corso dell’ultima puntata, tra il tronista e Nadia c’è stata l’ennesima discussione, a cui è seguito lo sfogo della corteggiatrice. Il tutto ha avuto inizio fuori dallo studio, dato che la ragazza l’aveva abbandonato nella scorsa registrazione.

Sterni ha presto raggiunto la Diodato, cercando di calmarla e di farla tornare in studio. Una volta soli, Nadia ha ammesso di non percepire mai reazioni spontanee nei suoi confronti, ma solo risposte razionali e meditate. Tornata in studio, la corteggiatrice ha poi proseguito:

“Il fatto è che quando noi siamo in esterna o siamo da soli ti sento vicino e mi trasmetti delle emozioni. Quando arriviamo qui e ti vedo con un’altra, mi fa male. Prima, invece, mi dava solo fastidio”.

Davanti a queste parole, Gianmarco le ha così detto: “Vorrei che uscisse fuori da parte tua la parte più bella di te, perché penso che fino ad ora ancora non è uscita, sono sicuro che tu la abbia perché sei una ragazza molto sensibile e si vede”.

Nadia è presto scoppiata in lacrime, portando Maria De Filippi ad intervenire: “È molto importante che tu riconosca di essere stata aggressiva, c’è gente che non riesce a farlo neanche dopo anni”.