UeD, Manuela Carriero su Michele Longobardi: “Durante il mio trono, aveva provato a mandarmi messaggi”

Nel corso dell’ultima registrazione di UeD, a finire al centro dello scandalo è stato Michele Longobardi. Stando a quanto trapelato da chi era presente in studio, sarebbero emerse inaspettati retroscena sul tronista che violerebbe il regolamento del programma. A dire la sua è stata Manuela Carriero, ex tronista della scorsa edizione e che tra i suoi corteggiatori c’era anche Michele.

CLAMOROSA RIVELAZIONE – Nella giornata di ieri è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne, dove alcune ragazze hanno riportato alcune segnalazioni su Longobardi. Attraverso queste rivelazioni, si è scoperto che il tronista avrebbe creato un profilo fake su Instagram dove avrebbe iniziato a seguire le sue corteggiatrici, contattandole per spiegare loro come comportarsi per conquistarlo.

Davanti a queste rivelazioni, Michele avrebbe ammesso i suoi errori, dicendosi dispiaciuto per aver violato il suo comportamento. Inoltre, il ragazzo avrebbe chiesto alla redazione di poter proseguire il suo percorso dal trono. Dopo un primo momento di tentennamento, le sue corteggiatrici avrebbero deciso di dare un’altra chance al tronista.

Venuta a conoscenza di questi retroscena, la Carriero ha deciso di intervenire. Proprio la donna, durante il suo percorso a UeD in veste di tronista, ha avuto una breve frequentazione con Michele. A Lorenzo Pugnaloni, Manuela ha così rivelato:

“Avendo vissuto a Napoli, avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi del tipo: ‘Ditele che la penso, ditele di portarmi in esterna, datele la buonanotte’. Dissi alla mia amica di non azzardarsi a fare da tramite per nessun tipo di comunicazione e ho chiuso lì la situazione. Ovviamente, per l’enorme rispetto che porto verso il programma e la redazione, accennai loro questa cosa”.

Ha poi aggiunto:

“Credo che il suo intento fosse quello di tenerle tutte per allungare il brodo. Diciamo che con la velocità con cui ha capito che non fosse interessato a me, mi meraviglio che non abbia ancora la scelta. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, comunque ha violato il regolamento. lo gli avevo dato il beneficio del dubbi ma non mi sbagliavo. Non è una persona vera e onesta”.