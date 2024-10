UeD: Margherita Aiello ha avuto un flirt con un ex volto di Temptation Island quest’estate

Nelle ultime ore, a finire nel mirino del gossip è Margherito Aiello, protagonista del Trono Over di UeD. A far discutere è stata un’inaspettata indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni. Stando a quanto scoperto dall’esperto di gossip, quest’estate la Dama avrebbe avuto un flirt con un ex protagonista di Temptation Island.

FLIRT ESTIVO – Tra i protagonisti di questa nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne c’è Margherita. Inizialmente, la Aiello ha iniziato una conoscenza con Mario Cusitore. La loro frequentazione, però, è giunta presto al capolinea per volere della donna, non convinta dal comportamento del Cavaliere.

Nelle scorse ore, a far finire la protagonista del parterre Over al centro del gossip è stata un’indiscrezione riportata su Lollo magazine. Stando a quanto giunto alle orecchie di Pugnaloni, quest’estate la Dama avrebbe avuto una frequentazione con Alex Petri, ex protagonista di Temptation Island.

Petri ha presto parte al docu-reality insieme a Vittoria Bricarello, all’epoca sua fidanzata. Il viaggio nei sentimenti, però, ha portato la coppia ha decidere di prendere due strade diverse. Quest’estate Alex è stato avvistato in compagnia di Margherita a Taormina:

“Una nostra fonte, solita a leggerci e a seguire i nostri articoli e prodotti, ci ha scritti e ha rivelato che la dama in questione avrebbe avuto, quest’estate, un flirt con un volto noto di Temptation Island, Alex Petri. Così ci scrive: “Salve. Ovviamente solo ora riconosco lei in quanto non era conosciuta all’epoca, ho visto Alex e Margherita quest’estate insieme a Taormina, in Sicilia. Erano insieme”.