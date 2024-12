UeD, Martina De Ioannon avvistata insieme a un corteggiatore in esterna: “Si stavano baciando”

Venerdì 20 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. Il celebre dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda dopo le festività con nuove registrazioni che sveleranno i prossimi sviluppi nei troni classico e over.

AVVISTATA L’ESTERNA- Tra i protagonisti più seguiti, in particolare, c’è Martina De Ioannon, la tronista romana che, nell’ultimo periodo, si è mostrata sempre più indecisa tra i suoi corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Tuttavia, una recente segnalazione ha alimentato l’interesse dei fan: Martina e Gianmarco sono stati visti insieme in una romantica esterna sulla neve, dove si sono scambiati baci appassionati.

Alessandro Rosica ha diffuso la notizia tramite un post su Instagram, corredato da una foto che ritrae i due protagonisti abbracciati a Roccaraso. “Oggi, Martina De Ioannon e Gianmarco in montagna a Roccaraso. Si sono baciati tutto il tempo”, ha scritto Rosica, aggiungendo che nelle ultime settimane alcune amiche della tronista gli avevano riferito che Martina fosse sempre più attratta dal corteggiatore romano, tanto da pensare di sceglierlo.

Nel corso delle puntate precedenti, Gianmarco si è reso protagonista di un gesto clamoroso: dopo una discussione con Martina, ha deciso di raggiungerla in camerino e l’ha baciata appassionatamente. La scena ha provocato la reazione di Ciro Solimeno, che, infastidito, ha lasciato lo studio, dichiarando di non voler restare in un ambiente dove si sentiva preso in giro.

Le anticipazioni sul futuro del programma suggeriscono che Martina cercherà di recuperare il rapporto con Ciro. La tronista si recherà a Torre Annunziata per cercare di convincerlo a tornare nel programma. Nonostante le iniziali resistenze, Ciro alla fine accetterà e tornerà a UeD. Tuttavia, la situazione con Gianmarco sembra essere meno chiara: in un’altra esterna, i due appaiono piuttosto distanti, e sarà necessario l’intervento della De Filippi per convincere Gianmarco a ballare una bachata con Martina. Questo gesto potrebbe rappresentare un punto di svolta per la coppia.

Nel frattempo, la segnalazione di Rosica ha confermato che tra Martina e Gianmarco le cose sembrano migliorare. I due sono stati avvistati di nuovo insieme, in un contesto intimo e romantico, mentre si baciavano e si abbracciavano davanti alle telecamere. Queste immagini sembrano suggerire che ci sia stato un chiarimento tra i due, nonostante le tensioni precedenti.

Con l’inizio della pausa natalizia, Uomini e Donne tornerà in onda il 7 gennaio 2025. I fan dovranno quindi pazientare ancora qualche settimana per scoprire come si evolveranno le dinamiche tra Martina, Ciro e Gianmarco, ma le anticipazioni promettono nuovi colpi di scena.