UeD, Martina De Ioannon torna a parlare dell’ex Raul Dumitras: “Ecco l’errore nella mia ultima relazione…”

Attualmente una delle protagoniste dell’undicesima edizione di Uomini e Donne, Martina De Ioannon è nuovamente finita al centro dell’attenzione. La tronista è tornata a parlare dell’ex Raul Dumitras, rivelando quale sarebbe stato il suo errore durante la loro relazione.

“Ecco l’errore nella mia ultima relazione…” – Prima di approdare a UeD, Martina ha preso parte a Temptation Island con Raul Dumitras, all’epoca il suo fidanzato da un anno. Nel corso del viaggio nei sentimenti, Martina si è avvicinata il single Carlo Marini, suscitando inevitabilmente gelosia e tensioni nel suo compagno. D’altro canto, Raul aveva legato con la single Nicole. Giunti al falò di confronto, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro storia.

Conclusa l’esperienza al docu-reality, Martina ha deciso di intraprendere una nuova avventura in televisione. La ragazza, infatti, ha deciso di rimettersi in gioco e di cercare l’amore a Uomini e Donne. Da qualche settimana, infatti, la De Ioannon è sul trono e sta conoscendo i corteggiatori Ciro Solimeno e Mattia Cacchione.

Sebbene Martina abbia definitivamente voltato pagina dopo la rottura con Raul, la ragazza è tornata a parlare del suo ex. Intervistata dal magazine del dating-show di Maria De Filippi, la tronista ha ammesso di essere in cerca di una persona sicura di sé, non volendo, quindi, qualcuno che “spenga sia me che il nostro rapporto a causa delle sue insicurezze“.

Ripensando alla sua ultima relazione, Martina ha ammesso di capire quale sia stato il più grande errore commesso durante alla storia con Raul e che ha portato alla rottura. La ragazza ha ammesso di aver accelerato i tempi e di essersi chiusa all’interno della coppia: “Mi sono chiusa totalmente in una bolla con la persona che avevo a fianco“.