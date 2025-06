UeD, Nadia non è stata scelta da Gianmarco: “In fondo lo sentivo”

In occasione della conclusione del Trono di Gianmarco Sterni, UeD ha deciso di mandare in onda in prima serata su Canale 5 la scelta del tronista. Tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, il barbiere ha scelto di uscire dal programma con quest’ultima. Un momento doloroso per Nadia, come raccontato da lei stessa una volta uscita dallo studio.

“In fondo lo sentivo” – Una volta arrivato in studio, Gianmarco ha chiesto di vedere prima la Di Diodato. Tra i due è avvenuto un emozionante confronto, dove il tronista ha voluto ripercorrere tutto il percorso fatto con la corteggiatrice:

“Il primo bacio per me ha avuto un significato molto importante. Hai avuto la sfacciataggine di dirmi sempre tutto guardandomi in faccia. Mi hai detto cose molto importanti, con te mi rendevo conto di fare bene…”.

Nonostante le bellissime emozioni e i sentimenti provati con Nadia, Gianmarco le ha rivelato che non sarebbe stata lei la sua scelta: “È stato tutto stupendo, bellissimo ma non basta”.

Il tronista, inoltre, le ha confessato quando ha capito che con lei, una volta fuori, non avrebbe funzionato: “Quel momento mi ha fatto riflettere e mi ha frenato. Ho provato a darmi delle colpe, ma ho capito che semplicemente non bastava. Non è giusto uscire insieme se non sento che può funzionare davvero”.

Dopo aver augurato buona fortuna al ragazzo, l’oramai ex corteggiatrice ha lasciato lo studio. La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime, ma anche ammesso che sentiva che non sarebbe stata lei la scelta di Gianmarco: “In fondo lo sentivo. Avevo capito che non sarei stata io, ma nonostante tutto ho sperato fino alla fine”.