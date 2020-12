Uomini e Donne, Natalia Paragoni altra frecciatina a Giulia De Lellis?

In queste ore Natalia Paragoni sta facendo parlare molto di sé. La fidanzata del gieffino ed ex tronista Andrea Zelletta sembrerebbe non aver un buon rapporto con Giulia De Lellis a causa di alcune dichiarazione fatte qualche tempo fa. La ragazza è tornata a parlare e, senza fare nomi, ha lanciato qualche frecciatina di troppo; vediamo cosa è successo.

FRATTURA TRA NATALIA PARAGONI E GIULIA DE LELLIS – Tutto è iniziato quando, ospite a Casa Chi, Natalia Paragoni è stata accostata al nome della famosa influencer. In quel frangente, la ragazza di Andrea Zelletta ha dichiarato di essere molto diversa da lei e che il suo fidanzato sia altrettanto diverso da Andrea Damante. Da quel giorno, pare che la De Lellis abbia schiacciato il tasto “non seguire più” su Instagram chiudendo i rapporti.

NATALIA TORNA A FARE DICHIARAZIONI – La ragazza ha risposto ad alcune domande dei fan e una è decisamente spiccata più delle altre. “Il prossimo viaggio con Andrea quando sarà possibile?” ha chiesto un utente. La risposta di Natalia Paragoni ha lasciato tutti un po’ spiazzati, soprattutto perché sembrerebbe una frecciatina molto velata a Giulia De Lellis.

“Avremmo voluto passare il Natale al mare, ma non è possibile. Anche per questioni di sicurezza non si può lasciare l’Italia, ma molti fanno i furbi” ha risposto Natalia. In queste parole, alcuni ci hanno rivisto un ennesimo attacco a Giulia De Lellis, volata a Dubai con il fidanzato Carlo Beretta.

I diretti interessati, però, hanno dichiarato che si tratta di una vacanza di lavoro. Tuttavia, negli Emirati Arabi c’è anche Andrea Damante, ex della De Lellis, con la nuova fiamma Elisa Visari. Voi da che parte state?