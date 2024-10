UeD, prima cicogna in arrivo per un ex Cavaliere: annunciato il sesso del bebè

Un ex volto molto noto del Trono Over di Uomini e Donne si sta preparando a diventare papà per la prima volta. Si tratta di Mauro Donà, che anni fa ha preso parte a UeD e ora è in attesa della prima cicogna.

PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA – Sono trascorsi diversi anni da quando Mauro ha preso parte a Uomini e Donne. È stato proprio all’interno dello studio del dating-show di Maria De Filippi che l’agente immobiliare ha conosciuto Isabella Falasconi, con cui ha deciso di abbandonare il programma.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, avvenuta nel 2015, la coppia ha deciso di mettere un punto alla loro storia nel 2017. Da questa rottura sono trascorsi diversi anni e ad oggi i due ex volti di UeD hanno ritrovato l’amore.

L’ex Cavaliere è legato sentimentalmente a Emily Mazzucco, una ragazza di 23 anni più giovane. Nei mesi scorsi, la coppia ha deciso di annunciare al popolo del web di essere in attesa della cicogna. Per entrambi, inoltre, si tratta del primo figlio.

Recentemente, la futura mamma ha deciso di aggiornare gli utenti sulla sua gravidanza, rivelando il sesso e il nome del nascituro. La ragazza, infatti, ha pubblicato una serie di immagini, accompagnando il post dalla seguente didascalia: “La nostra vita si colora di azzurro. Ti aspettiamo e non vediamo l’ora“.