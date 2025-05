UeD, ritorno di fiamma tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti? Avvistati insieme

Nonostante non siano più in studio, alcuni ex protagonisti di UeD continuano a finire al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore a finire nel mirino del gossip sono stati Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, due chiacchierati ex volti del Trono Over. Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, ha condiviso una foto che mostra i due insieme. Che sia in corso un ritorno di fiamma?

RITORNO DI FIAMMA? – Alessio e Claudia si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Uomini e Donne. Nel corso della loro frequentazione in studio, non erano mancati gli scontri e, addirittura, l’intromissione dell’ex della Lenti. Nonostante tutto, però, i due avevano deciso di lasciare insieme il programma, dando così una possibilità ai loro sentimenti.

A distanza di qualche mese dalla scelta, però, la loro storia è giunta al capolinea. L’ex Cavaliere aveva deciso di tornare nel dating-show di Maria De Filippi, pronto a rimettersi in gioco. Claudia, però, aveva rivelato a Pugnaloni che lei e il suo ex si risentiti fino al giorno che lui tornasse nel programma. Dal canto suo, quindi, l’ex Dama non credeva nelle intenzioni di Alessio di trovare un nuovo amore.

Alla fine, Alessio non ha trovato nessuna donna che gli interessasse al punto tale di lasciare insieme a lei il programma. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, però, l’ex Cavaliere potrebbe aver ritrovato la serenità lontano dalle telecamere, nuovamente al fianco di Claudia.

Nella giornata di ieri, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una foto che ritrae Alessio insieme a Claudia. I due sono stati avvistati da un utente in un locale a Lecce, città dell’ex Dama. Successivamente, un altro fan ha riportato all’esperto di gossip un altro dettaglio che farebbe pensare a un possibile ritorno di fiamma: “Il giorno dopo l’ultima registrazione ha rimesso le foto con Claudia che aveva tolto quando si lasciarono”.