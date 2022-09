UeD, Roberta di Padua avvistata insieme a un Cavaliere: “Felici e innamorati”

Sebbene Uomini e Donne non abbia ancora riaperto i battenti, alcuni dei protagonisti sono già nel mirino del gossip. Recentemente al centro dell’attenzione c’è Roberta Di Padua, volto noto del Trono Over, avvistata in compagnia di un Cavaliere.

“Innamorati e felici” – Il tutto ha avuto inizio da alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano. Nelle sue IG Stories, l’esperta di gossip ha condiviso uno scatto che mostra la di Padua in dolce compagnia. L’utente che le ha mandato l’immagine ha aggiunto: “Roberta di Padua, ha detto che a breve uscirà lo scoop“.

Ma chi è l’uomo misterioso? A svelare il mistero è sempre la Marzano, aggiungendo poco dopo un’altra storia su Instagram. Stando a quanto emerso dalle segnalazioni, Roberta era insieme ad Alessandro Vicinanza, ex frequentazione di Ida Platano.

Insieme all’ultima foto, è giunta anche la spiegazione del perché i due non siano ancora usciti allo scoperto: “Comunque la Di Padua sta con Alessandro, li abbiamo incontrati a una festa stasera. Innamorati e felici. Soprattutto gentilissimi. Ovviamente non possono farsi foto insieme perché non è andata in onda la puntata“.

Non resta altro, quindi, che attendere la nuova edizione di UeD per rivedere nuovamente Roberta e Alessandro in studio.