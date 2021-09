Uomini e Donne, Rosa Perrotta e i problemi con la gravidanza: ”Non sto bene, ho ripreso a vomitare”

Nelle ultime ore Rosa Perrotta ha fatto molto preoccupare i fan, in quanto ha annunciato di avere dei problemi con l’attuale gravidanza. Ha dichiarato non di non stare affatto bene. Per questa ragione ha svelato la necessità di fare delle analisi per vedere il suo quadro clinico in generale, scopriamo cos’ha rivelato.

I PROBLEMI CON LA GRAVIDANZA DI ROSA PERROTTA – Rosa Perrotta è incinta, ma durante la gravidanza sta avendo alcuni problemi. Soprattutto nell’ultimo periodo, precisamente da una settimana a questa parte, la protagonista ha svelato di non essere stata affatto bene. Soprattutto la mattina, infatti, ha dei cali di pressione.

Per questo dovrà tenere sotto controllo la situazione per evitare qualsiasi tipo di situazione sconveniente. In seguito, poi, la ragazza ha detto di avere anche ripreso a vomitare.

Le nausee si erano fermate da diversi mesi, mentre adesso che è entrata negli ultimi mesi, sta cominciando a stare di nuovo piuttosto male. Molto presto, dunque, si sottoporrà a dei controlli per assicurarsi che tutto stia procedendo per il verso giusto. Ad ogni modo, ad incidere negativamente sul suo stato di salute è anche il trasloco nel quale è coinvolta attualmente.

ROSA PERROTTA ANDRà AL FESTIVAL DI VENEZIA – La donna ha dichiarato che se le analisi dovessero uscire buone, andrà ugualmente al Festival di Venezia. Attualmente è alle prese con un trasloco molto impegnativo. Nel frattempo si sta dedicando anche al figlio Domenico, detto Dodo.