UeD, scontro social tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti: le due versioni

A distanza di qualche mese dall’inizio della loro storia d’amore, nata all’interno dello studio di UeD, tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti è già finita. Da quanto emerso nelle ultime ore sui social, però, tra i due non sarebbe affatto finita bene.

LE PAROLE DI MAURA – Come già accennato, i due si sono conosciuti nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo una frequentazione nata all’interno dello studio, Maura e Gianluca hanno deciso di proseguire lontano dalle telecamere. Una volta lontano dai riflettori, i due ex volti di UeD hanno tenuto aggiornati i numerosi fan sulla loro relazione. Ad un certo punto, però, i due hanno smesso di condividere contenuti di coppia.

A chiarire i dubbi dei fan del dating-show di Maria De Filippi è stata l’ex Dama. La Vitali, ospite a Casa Lollo, ha confermato la rottura con Rocchetti:

“Tra me e Gianluca incompatibilità di carattere, la distanza, anche se a me quella andava bene, ognuno ha la sua vita. (…) Non sono propensa a fare annunci, non sono Jennifer Lopez sono una persona normalissima, va contro la mia moralità far scoppiare questo polverone. Per quanto mi riguarda la sola spiegazione che posso dare è l’ incompatibilità di carattere. Sono single. Con lui in 3 mesi ho visto questa incompatibilità ed ho chiuso, lo ho bloccato”.

“Mi è stato chiesto di non presentarmi da lei” – Venuto a sapere delle dichiarazioni dell’oramai compagna, Gianluca ha deciso di intervenire sui social. Attraverso le sue IG Stories, infatti, il Cavaliere ha voluto chiarire il suo punto di vista:

“Se non l’ho fatto fino ad ora è solo perché ritenevo giusto che io mi confrontassi di persona con lei, ma dal momento che non solo non mi è stata data l’opportunità di farlo perché mi è stato chiesto esplicitamente con biglietto alla mano di non presentarmi a Brindisi, ma vedo anche che piuttosto che parlare con il diretto interessato si rilasciano addirittura interviste. Questo dunque è l’unico strumento che rimane a disposizione anche a me”.

Ha poi così concluso:

“Le incompatibilità caratteriali possono verificarsi perché siamo esseri umani. E ognuno ha percorso la sua strada che lo ha formato in un certo modo. Ma credo fermamente che sia necessario sempre dare il giusto peso alle parole e ai gesti che si fanno nei confronti di qualcun altro. Io mi sono sentito in una relazione a 360 gradi e credo che due persone adulte, per rispetto del tempo trascorso e dedicato a vicenda, debbano quanto meno poter avere modo di chiudere qualsiasi situazione di persona e non tramite un messaggio quando solo pochi giorni prima venivano pubblicati post con foto e video e dediche d’amore”.