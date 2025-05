UeD, seconda cicogna in arrivo per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: il tenero annuncio

Seconda cicogna in arrivo per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, una delle coppie di UeD più amate dai fan. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex volti di Uomini e Donne, svelando il sesso del bebè in arrivo.

GENITORI BIS – L’amore tra Claudia e Lorenzo è sbocciato nel 2019, all’interno dello studio del noto dating-show di Maria De Filippi. Dopo aver deciso di lasciare insieme il programma, i due non si sono più lasciati e nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Maria Vittoria.

A distanza di qualche mese dalle loro nozze, avvenute nel 2024, i due hanno deciso di condividere con i fan un’altra lieta notizia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta. Condividendo una serie di teneri scatti, Riccardi e la moglie hanno svelato anche il sesso del nascituro:

“Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”.

Successivamente, come riportato da IsaeChia, la Dionigi ha raccontato ai fan cosa è accaduto in questi ultimi due mesi:

“Ragazze eccomi qui, vi avevo promesso che vi avrei raccontato qualcosina di questa seconda gravidanza. Inutile dire che siamo felicissimi, ma non è stato tutto rose e fiori. Ho dovuto fare alcuni accertamenti, tra cui la villocentesi che chi ci è passato sa cosa significa, sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente che emotivamente. Abbiamo passato giorni infiniti, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo. Io mi sono molto chiusa in me stessa devo dire, ho pianto in silenzio perché non volevo neanche farmi vedere così da Maria Vittoria, però è andato tutto bene e adesso sto iniziando a godermi questa gravidanza, anzi ne avevo proprio bisogno. Se vi sto raccontando queste cose non è per impietosirvi, ma per dare forza a chi sta vivendo esami, cure, vi stringo forte. Voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che stanno affrontando in generale esami, paure e attese, non perdete mai la speranza perché il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate. Ringrazio la mia ginecologa e adesso inizia questa nuova avventura, se qualcuna vuole scrivermi qualcosa, vuole sfogarsi, io vi leggo sempre”.