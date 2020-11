UeD, il padre di Sophie Codegoni è fidanzato con Man Lo Zhang

La vita della nuova tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, continua ad essere interessante, sebbene lei sia molto giovane. E’ risaputo infatti che a soli 18 anni già lavori per Chiari Ferragni e abbia una vita abbastanza agiata. Della sua famiglia si sa poco e nulla, ma in pochi sapranno che suo padre non è un volto sconosciuto al mondo della tv.

UOMINI E DONNE: IL PAPA’ DI SOPHIE, FIDANZATO CON MAN LO ZHANG – L’uomo, di nome Stefano, è fidanzato con Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello sesta edizione. Attualmente la donna è fa l’attrice. I due mostrano spesso la loro storia d’amore attraverso immagini e foto sui loro rispettivi profili social.

CHI E’ MAN LO ZHANG – La donna ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, di origini cinesi, è ricordata ancora oggi per la sua estrema simpatia e per il suo essere al di fuori delle righe. Per anni dopo il Gf ha continuato a lavorare nel mondo della tv e del cinema.

Nel 2008 è avvenuto il suo esordio da attrice nel film ”Questa notte è ancora nostra” di Paolo Genovese e Luca Miniero. Ha partecipato anche ”Cenci in Cina” e per la web serie ”Sexy Spies”. Nel 2010 ha lavorato anche per il maxi schermo nel film ”Happy Family” di Gabriele Salvadores.

LA STORIA DI STEFANO CODEGONI CON MAN LO ZHANG – La coppia è legata ormai da anni. Le prime foto pubblicate risalgono addirittura al 2014. Raccontano ogni giorno la loro storia d’amore attraverso i loro rispettivi profili social e sembrano essere felici e sempre molto vicini e affiatati.