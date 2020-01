UeD Trono Over, Simonetta non ha gradito lo scherzo di Samuel

Nella puntata odierna di Uomini e Donne dedicata al Trono Over è finalmente andato in onda lo scherzo effettuato da Samuel Baiocchi ai danni della dama Simonetta che era già stato rivelato dai portali nelle anticipazioni. Senza avere notizie precise, tutti gli addetti ai lavori e i fan si domandavano quale fosse stato questo scherzo per capire la sua gravità visto che Simonetta sembrava davvero su tutte le furie e oggi abbiamo potuto prenderne finalmente visione.

Lo scherzo architettato dal 48enne consisteva nel chiamare la dama da un altro numero e fingersi Juan Luis Ciano per ingannarla. Lo stesso Samuel ha spiegato la dinamica del fattaccio raccontando che ha iniziato dicendo alcune facezie che però non sono state prese di buon grado da subito.

A questo punto si interrompe la prima conversazione e inizia la seconda fase, la conclusiva, dello scherzo. “In quel momento lì forse si spaventa, quindi cosa faccio? Con il numero mio di telefono, sempre facendo la voce di Juan gli faccio sapere che sono io e che era uno scherzo innucuo“.

Simonetta non era però dello stesso avviso, l’ha presa molto male, si è infastidita oltre modo per lo scherzo di cui è stata bersaglio e la sua reazione ha fatto discutere anche in studio. Lo stesso Gianni Sperti ha commentato la vicenda dandole della pesante e ritenendo che in fondo non si trattasse di uno scherzo poi così grave. La dama si è difesa dicendo che a suo avviso la reale intenzione di Samuel era quella di metterla alla prova ma ormai la loro conoscenza è terminata salvo clamorosi colpi di scena. Sperti ha provato anche a capire se ci fosse qualcosa di non detto, ma Simonetta ha negato.