UeD, un nuovo amore per Giordano Mazzocchi: la rivelazione dell’ex corteggiatore

Sembra proprio che ad aver trovato l’amore è un amato ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta di Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore ed ex scelta di Nilufar Addati. A rivelarlo è stato proprio il ragazzo attraverso un post pubblicato sul suo account su Instagram.

NUOVO AMORE – Tra le coppia più amate di UeD c’è certamente quella formata da Nilufar e Giordano. I due, lei tronista e lui corteggiatore, si sono conosciuti nello studio del noto dating-show di Maria De Filippi nel 2018. Alla fine, la Addati ha scelto di lasciare il programma proprio con Mazzocchi.

Una volta lontano dalle telecamere, il pubblico ha continuato a seguire e a sostenere la coppia. Nonostante i due si siano sempre mostrati complici e affiatati, hanno deciso di mettere un punto alla loro love-story. A distanza di qualche anno dalla rottura, Giordano non è più single.

Non si tratta di alcun ritorno di fiamma con Nilufar, sebbene molti fan abbiano sperato in un loro possibile ritorno di fiamma. A infrangere i sogni dei fan è stato proprio l’ex corteggiatore, pubblicando diversi scatti della ragazza che gli avrebbe rubato il cuore.

Al momento, non si sa nulla sull’identità della nuova fidanzata di Giordano, ma al popolo del web non è sfuggito un commento di Letizia Petris, ex gieffina, che ha fatto pensare che le due ragazze potrebbero essere amiche.