UEFA, Armand Duka: “Il Napoli doveva andare a Torino, deve perdere a tavolino”

Quanto accaduto durante la partita, mai giocata, tra Juventus e il Napoli è ormai diventato un caso internazionale, con gli azzurri che non hanno la minima intenzione di mollare la presa.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto un membro della commissione UEFA e presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka. Con quest’ultimo si è parlato non solo della partita Juve-Napoli, ma anche di Elseid Hysaj. Ecco i principali aspetti evidenziati.

“Juventus-Napoli, cosa prevede la UEFA? Se hai tredici giocatori disponibili senza virus, bisogna giocare la partita, se hai meno di tredici giocatori allora la partita si gioca in un altro giorno, e se non si può giocare nemmeno la seconda volta allora deciderà la commissione Uefa. Con uno/due positivi, bisogna giocare la partita. Anche contro parere dell’Asl? Sì, il Napoli doveva andare a Torino e giocare la partita. 3-0 a tavolino“

Duka ha infine addossato le colpe al Napoli e parlato anche del suo giocatore Hysaj: “Se il Napoli non ha giocato la partita, responsabile è il Napoli, doveva andare a giocare la partita, però non posso dirlo io, ci sono le commissioni disciplinari che decidono. Hysaj resta a Napoli? Ha giocato benissimo le prime due partite, mi dispiace non faccia la stessa cosa con noi in nazionale, ci aspettiamo molto di più da lui“.

La SSC Napoli, quindi, sembra non avere molte persone dalla sua parte per quanto accaduto nella partita di qualche giorno fa.