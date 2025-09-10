Champions League a Napoli, il clamoroso retroscena di Umberto Chiariello

Il Napoli parteciperà nuovamente alla UEFA Champions League. La squadra giocherà le partite casalinghe nello stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, c’è stato il rischio che il club non potesse disputare la competizione a Fuorigrotta. La UEFA aveva infatti avanzato una specifica richiesta riguardo all’impianto. È stato Aurelio De Laurentiis a intervenire in modo decisivo per risolvere la situazione.

Umberto Chiarello, intervenuto ai microfoni di Canale 21, ha parlato della questione legata allo stadio: “La zona di Fuorigrotta è congestionata! Ma voi lo sapete che il Napoli ha dovuto cacciare i soldini propri per salvare le partite del girone di Champions?”.

“Perché la UEFA ci stava negando il permesso di giocare a Napoli, perché aveva chiesto 180 parcheggi per la UEFA che non c’erano e il Comune gli voleva dare dei parcheggi dalla zona di Largo Lala, dove il Napoli doveva spendere €10.000 solo per il suolo, più il costo del parcheggio. Il Napoli si è andato a prendere i parcheggi privati pagando di tasca sua per risolvere il problema dei 180 posti. Cioè noi non siamo capaci di dare 180 posti alla UEFA e pensiamo ancora di vedere in Fuorigrotta lo stadio del Napoli?”

Questa vicenda dimostra ancora una volta le difficoltà strutturali e organizzative legate all’impianto di Fuorigrotta. Senza interventi concreti e una visione a lungo termine, il rischio è che il Napoli debba continuare a sopperire con risorse proprie, mentre la città perde occasioni per crescere e valorizzarsi a livello internazionale.