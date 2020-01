UFFICIALE: Il Napoli Primavera acquista dall’Inter il giovane Brando Sami

Il Napoli è una delle squadre più attive in questo calciomercato invernale. Dopo aver preso Demme, Lobotka, Politano e aver già chiuso l’acquisto di Rrahmani per giugno, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta anche lavorando per rinforzare la primavera. Il mister Angelini, dopo il vittorioso debutto, avrà in regalo un calciatore che arriva direttamente dalla primavera dell’Inter.

Si tratta del centrocampista Brando Sami, classe 2001, che arriva con la formula del trasferimento definitivo. Nativo di Cesena, iniziò la sua carriera nelle giovanili del club romagnolo per poi passare all’Inter dopo il fallimento del Cesena. Quest’anno non ha tuttavia giocato tantissimo data l’altissima competitivà della primavera nerazzurra: per lui solo 3 presenze da subentrato e 32 minuti giocati.

A volere il suo acquisto è stato proprio l’allenatore della Primavera del Napoli Angelini che lo ha già allenato l’anno scorso al Cesena, e lo ha quindi voluto fortemente anche in questa nuova avventura. Sami ha inoltre già vestito la maglia azzurra, quando nel 2017 il CT Zoratto lo convocò tra le file dell’Italia Under 16, quando ancora militava tra le file del Cesena.

Quest’acquisto dimostra chiaramente che il presidente Aurelio De Laurentiis non sta pensando a rinforzare solamente la prima squadra bensì è anche attento alle sorti della sua Primavera che in questa stagione non sta navigando in buone acque e vuole quindi cercare di rinforzarla. La prossima partita del Napoli Primavera sarà sabato alle ore 13:00 in un match salvezza contro il Bologna.