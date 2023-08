Ufficiale, Lorenzo Insigne resta a Toronto: niente da fare per il suo ritorno in Italia (alla Fiorentina)

Il futuro di Lorenzo Insigne sarà ancora al Toronto. Con la chiusura del mercato americano è arrivata l’ufficialità per l’ex capitano della SSC Napoli, il quale, quindi, non ritornerà in Italia dopo l’approdo, allo scorso anno, nel club canadese.

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile approdo dell’attaccante italiano alla Fiorentina, con il club di Commisso che si sarebbe interessato alle prestazioni sportive del calciatore. La trattativa con l’ex Napoli, però, non era facile per via dell’importante ingaggio del giocatore che ha quindi preferito restare a Toronto. Se ne riparlerà all’apertura del mercato americano fissata a febbraio 2024.