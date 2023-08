Ufficiale, Meluso cede il gioiello Cioffi: farà esperienza, l’obiettivo è la prima squadra del Napoli 2024/25

Rudi Garcia l’aveva portato in ritiro per fargli fare esperienza e trovare il prima possibile una squadra pronta a dargli una possibilità. E, così è stato. Sul proprio sito ufficiale, nella giornata di oggi, l’Ancora ha ufficializzato l’acquisto, in prestito, di Antonio Cioffi, attaccante partenopeo classe 2002 che con la primavera azzurra ha totalizzato 57 presenze con 14 reti. L’attaccante ha anche esordito in prima squadra con una presenza in Coppa Italia ed un’altra in Serie A.

L’obiettivo di Cioffi, ora, è quello di crescere e un giorno, semmai, ritornare a Napoli per prendere il posto in prima squadra e seguire le orme di un altro napoletano: Lorenzo Insigne. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “L’U.S. Ancona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Lo scorso anno, Cioffi, ha disputato il campionato di Serie C con il Pontedera, mettendo a segno 6 reti in 31 presenze“.