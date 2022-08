Ufficiale: Milenkovic rinnova, sfuma per Juventus e Inter

La Fiorentina comunica ufficialmente d’aver rinnovato il contratto di Nikola Milenkovic. Niente Juventus o Inter, per ora

Bianconeri e nerazzurri dovranno mettersi il cuore in pace, è ufficiale il rinnovo di contratto di Milenkovic.

Il calciatore serbo si lega alla Fiorentina fino al 2027, voce già nell’aria da giorni. Il serbo, dunque, continuerà ad essere un calciatore della Fiorentina almeno per un’altra stagione. Infatti, nel 2023 la viola potrebbe consentirgli di decidere con più libertà per il suo futuro.

Premio per la fedeltà

Nikola Milenkovic con questo rinnovo da una grossa mano alla propria società, specialmente perché consentirà – eventualmente – di monetizzare di più dalla sua cessione.

Il calciatore era in scadenza di contratto nel 2023 e questo prolungamento di quattro anni sancisce un’unione che dura dal 2017. Infatti, il difensore arrivò dal Partizan Belgrado per circa 5.5 milioni di euro. Questa sarà la sua sesta stagione alla Fiorentina, piazza dove ha dimostrato di essere un giocatore forte e in netta crescita.

Il difensore può far meglio, lo ha già fatto vedere, e si attende la sua definitiva consacrazione per la stagione 2022-2023. Intanto, Juventus e Inter dovranno virare su altri profili considerando anche che la viola non ha più l’acqua alla gola e ne il bisogno di cedere il giocatore.

I bianconeri vedono sfumare il sogno di avere ben tre serbi nell’undici titolare, mentre l’Inter vede allontanarsi un altro obiettivo. Può dirsi l’ennesima beffa, considerando anche che i nerazzurri si sono già fatti soffiare Dybala e Bremer rispettivamente da Roma e Juventus. Il mercato non si ferma e si aspettano nuovi colpi da entrambe le squadre.