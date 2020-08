Ufficiale, tre rinnovi per la SSC Napoli: firma anche Elmas

Aurelio De Laurentiis, con Gennaro Gattuso in panchina, vuole fare le cose in grande. Il presidente partenopeo, infatti, ha regalato al mister un grande attaccante, Victor Osimhen, un bomber che può fare la differenza in una squadra già forte e compensare la partenza di Arek Milik.

Gli acquisti del Napoli, però, non si fermeranno certo ad Osimhen. Il presidente azzurro, infatti, è già al lavoro per definire altri acquisti, tra cui Jeremie Boga e Under.

La dirigenza azzurra, inoltre, non è impegnata solo sul fronte acquisti, ma anche sui rinnovi dei calciatori già presenti in rosa. Il Napoli ha infatti ufficializzato il rinnovo di tre calciatori: Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo e Elif Elmas.

L’esterno sinistro ha firmato con la società partenopea un contratto fino al 2025 a circa 2.5 milioni di euro a stagione. Di Lorenzo, invece, ha messo nero su bianco ad un contratto sempre quinquennale, ma con opzione anche sul sesto anno. In azzurro, con il nuovo contratto, guadagnerà 2.8 milioni di euro.

Anche Elmas ha rinnovato il suo contratto con la SSC Napoli dopo un solo anno dal suo acquisto. Fondamentale Rino Gattuso, il quale ritiene il calciatore un potenziale fuoriclasse con enormi qualità.