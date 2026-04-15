Ugarte può essere un’occasione: il Napoli ci pensa

Manuel Ugarte non sta trovando minutaggio e ne brillando particolarmente al Manchester United. Il centrocampista, dunque, è probabile che a fine stagione saluti i Red Devils. Non c’è una vera e propria trattativa con il Napoli, ma il calciatore è stato proposto a varie società

Trasferimento voluto

Il calciatore non sembra trovarsi bene a Manchester, tanto che avrebbe già iniziato a mandare il suo agente – Jorge Mendes – a trovargli una squadra. Il calciatore, per il momento, sarebbe stato offerto a Juventus, Napoli e Milan in Italia, con qualche interesse anche da parte di Galatasaray, Tottenham (senza retrocessione) e Newcastle.

Jorge Mendes, però, starebbe agendo con il benestare dello United. Il club inglese non sembra voler trattenere il centrocampista e il noto agente portoghese vuole mantenere i rapporti buoni con i Red Devils visto anche che il giovane Yoro è proprio gestito da lui.

Situazione in bilico

I partenopei ci starebbero pensando, ma l’idea sarebbe quella di investire in altri reparti del campo. La potenzialità del colpo ci sarebbe, ma quel reparto e quella posizione sono anche fin troppo coperte per i partenopei. Cambierebbe tutto nel caso di un’uscita, con Anguissa che continua ad essere tentato dalle sirene arabe e con Lobotka che piace a tanti.