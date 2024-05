Ukiyoe: Immersive Art – la prima mostra immersiva di Ukiyo-e in Italia, a Milano

Arriva da TENOHA Exhibition, UKIYOE: IMMERSIVE ART, una mostra immersiva e sensoriale che trasporta i visitatori nei mondi fluttuanti del Giappone attraverso uno spazio visivo tridimensionale.

Dopo il grande successo in Giappone, questa eccezionale esposizione approda nella città di Milano, presentando animazioni in 3DCG e mapping di proiezione di altissima qualità. L’obiettivo è creare opere d’arte digitali grafiche di elevato livello, fruibili sia dai più piccoli che dagli adulti. Basate su oltre 300 opere di rinomati artisti ukiyo-e come Katsushika Hokusai, Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Hiroshige, Kitagawa Utamaro, la mostra offre un’esperienza immersiva a tempo limitato, esplorando capolavori dinamici dell’ukiyo-e che continuano anche oggi ad affascinare il mondo.

L’ukiyo-e, genere artistico tradizionale giapponese emerso durante il periodo Edo, caratterizzato dalle stampe su legno, racconta la storia di un’epoca di sviluppo e stabilità dopo un lungo periodo di tumulto. Il termine giapponese “ukiyo”, inizialmente associato a un mondo fugace e doloroso, assume un significato più positivo, quello di “vivere spensieratamente”, tra la popolazione cittadina, riflettendo l’ottimismo e la prosperità appena trovati dell’epoca: il “mondo fluttuante”, appunto.

Il percorso immersivo attraversa 9 stanze sensoriali arricchite da installazioni che richiamano icone del Giappone, come il Monte Fuji, il torii (鳥居), il tradizionale portale rosso shintoista, ed esplorano vari temi dell’ukiyo-e, tra cui bijin-ga (ritratti di beltà), yakusha-e (stampe di attori), fukeiga (stampe di paesaggi), kacho-ga (stampe di uccelli e fiori) e musha-e (stampe di guerrieri). Gli intensi colori dell’ukiyo-e, come il rappresentativo “Blu Giappone”, presente soprattutto nella stampa “La grande onda di Kanagawa (神奈川沖浪裏)” di Katsushika Hokusai dalla serie Trentasei vedute del Monte Fuji, e l’attenzione meticolosa ai dettagli degli artisti rivelano gli aspetti più distintivi della cultura giapponese, come la fioritura dei ciliegi, il passare delle stagioni, le vedute paesaggistiche.

Per immergersi completamente nell’arte e nella storia di questo mondo effimero, i visitatori hanno l’opportunità di partecipare a giochi tradizionali, catturare momenti indimenticabili in scenari spettacolari e apprezzare una visita arricchita dalla Kimono Experience, indossando splendidi kimono e geta. Tutti questi aspetti aiutano ad entrare completamente nel fascino del periodo Edo, stanza dopo stanza, lasciandosi trasportare nel tempo e fluttuando in un’avventura suggestiva.

La mostra è aperta dal 4 aprile al 16 giugno 2024 presso lo spazio espositivo di TENOHA Milano, il primo concept store giapponese d’Europa, situato tra i Navigli e la Darsena, nel cuore della città. Con questo nuovo progetto, TENOHA Milano si impegna a offrire intrattenimento immersivo attraverso la sua divisione Exhibition, con l’obiettivo di diffondere la cultura giapponese, affascinante e misteriosa grazie a un passato millenario di storia e tradizioni.