Ultimo dubbio di formazione per Gasperini: forfait di un titolare

Il principale dubbio di formazione che accompagna le ore che precedono la sfida contro il Napoli di Gian Piero Gasperini riguarda la presenza di Matías Soulé. Lo staff medico giallorosso segue con attenzione l’evoluzione delle condizioni dell’argentino, alle prese con un fastidio fisico che rischia di limitarne l’impiego nel big match di domenica sera allo stadio Maradona.

La Roma arriva al big match con gran parte dell’emergenza infortuni ormai alle spalle, ma la situazione legata all’esterno offensivo resta monitorata giorno dopo giorno. Già nella recente gara contro il Cagliari il numero 18 non era apparso al meglio, mostrando evidenti segnali di disagio e una condizione lontana dal massimo della forma.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Soulé convive da diversi giorni con una fastidiosa pubalgia che gli impedisce di esprimersi al cento per cento. Lo staff medico procede con cautela, consapevole che un utilizzo affrettato potrebbe aggravare il problema proprio in una fase importante della stagione.

La rifinitura sarà quindi determinante per sciogliere ogni riserva. L’ex Juventus spera di recuperare pienamente, ma le sue quotazioni per una maglia da titolare sembrano in lieve calo. Lo staff tecnico valuta alternative capaci di garantire equilibrio e intensità fin dal primo minuto.

In caso di forfait, ad affiancare il nuovo arrivato Malen, saranno Paulo Dybala e uno tra Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza, con il capitano leggermente favorito per completare il reparto offensivo giallorosso. Le prossime ore chiariranno definitivamente le scelte.