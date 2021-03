Ultimo, ecco la nuova fidanzata del cantante: è la figlia di Heather Parisi

Ultimo, nome d’arte del cantante romano Niccolò Moriconi, è tornato al centro della cronaca rosa in queste settimane. Pur non essendo a Sanremo, la vita del ragazzo è molto chiacchierata, soprattutto quella sentimentale. Pare, infatti, che il cantante abbia ritrovato il sorriso assieme ad una ragazza già nota al pubblico.

ULTIMO FIDANZATO CON LA FIGLIA DI HEATHER PARISI – Il cantautore ha definitivamente chiuso la sua storia d’amore con la ex storica, Federica Lelli. Dopo Sanremo 2019, i due entrarono in crisi ma provarono a rimediare, tuttavia senza successo. Alcune voci circolarono durante il periodo di lockdown circa un ipotetico ritorno di fiamma.

Attualmente, Ultimo ha ritrovato il sorriso grazie ad una ragazza nota al pubblico: stiamo parlando di Jacqueline Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. La ragazza proviene da una famiglia importante e finì al centro del gossip per alcune dichiarazioni sulla madre.

JACQUELINE DI GIACOMO: FIGLIA DELLA FAMOSA HEATHER – Ma chi è Jacqueline, la nuova fidanzata di Ultimo? La ragazza è nata a Roma il 10 marzo del 2000 dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni di Giacomo. Nel frattempo, la ballerina aveva già una figlia con una relazione precedente, ovvero Rebecca.

Oggi la Parisi vive a Hong Kong ed è sposata con Umberto Maria Anzolin, padre dei suoi due gemelli, Elizabeth e Dylan. La ballerina vive lontana dalle sue prime figlie, molto unite tra loro. Jacqueline fece molto discutere quando nel 2019 fece alcune dichiarazioni sulla madre circa il loro rapporto. “Perché non le chiedete dove sono le altre figlie?” scrisse durante un’ospitata della Parisi da Barbara D’Urso, lasciando intendere di non avere un vero rapporto. Tuttavia, dopo quelle dichiarazioni la ragazza non parlò più per non avere i riflettori addosso.

“Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa” dichiarò in passato. Jacqueline abitò anche per tre anni con la madre a Hong Kong ma successivamente si trasferì e ora vive tra Roma e Los Angeles con la speranza di sfondare nel cinema. Vi piace questa nuova coppia? Per vedere gli scatti, cliccate qui.