Ultimo, un fan incontra la madre: “Signora, deve dire una cosa a suo figlio”

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è un cantante e cantautore che ha acquisito sempre più visibilità in questi ultimi anni. Il giovane, il quale ha partecipato più volte a Sanremo classificandosi sempre in alto, attualmente è impegnato con il tour negli stadi. Una presenza costante nella sua vita è quella della madre, una donna molto importante per lui e con la quale ha un rapporto speciale.

Un rapporto profondo con la mamma

Il giovane ha dedicato spesso dei brani alla sua mamma, come ad esempio La Stazione Dei Ricordi presente nell’album Colpa delle Favole. Tuttavia, non è l’unica canzone dedicata a lei: “Circa due settimane fa ho scritto una canzone alla chitarra si chiama 7+3. È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia madre. È a lei che voglio dedicarlo. Si tratta di un pezzo speciale, intimo. È il mio regalo di Natale”. Queste le parole del cantautore quando scrisse il brano 7+3 dedicato a sua madre.

Un fan incontra la mamma di Ultimo

Chi segue Ultimo sa quanto il cantautore sia legato a sua madre, pertanto è facile incontrarla assieme a lui o nei tour. Un fan, infatti, l’ha vista proprio in occasione di un concerto e non ha potuto fare a meno di rivolgerle delle considerazioni su suo figlio.

“Ma lei è pazza! Ma lei è pazza ad aver partorito questo ragazzo! Ma come le è venuto in mente? Ma me le paga lei le sedute dallo psicologo? Me le paga lei signora? Signora senta, deve dire una cosa a suo figlio. Assolutamente. Perché io sono tre anni che ogni volta che sono ubriaco gli mando un mio video mentre piango e canto le sue canzoni. O mi risponde o io piango ancora. Lei è pazza signora, ma l’adoro” ha ironizzato il ragazzo.

La signora è stata al gioco e ha risposto con un timido “Ah sì?”. Insomma, di certo non si aspettava una reazione del genere.