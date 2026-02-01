domenica, Febbraio 1, 2026
Ultim’ora, arrestati gli zii della bimba di 4 anni morta nel napoletano tra il 13 e il 14 dicembre 2024

Una svolta drammatica scuote il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Napoletano, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Con l’accusa di omicidio aggravato, sono stati arrestati gli zii affidatari della piccola, le persone che avrebbero dovuto occuparsi della sua crescita e della sua tutela. La vicenda, che aveva profondamente colpito la comunità locale, assume ora contorni ancora più gravi alla luce degli elementi emersi nel corso delle indagini.

L’inchiesta ha consentito agli investigatori di ricostruire un quadro accusatorio ritenuto solido, tale da far ipotizzare responsabilità dirette dei due familiari nella morte della minore. Gli accertamenti, condotti attraverso testimonianze, rilievi e approfondimenti medico-legali, avrebbero evidenziato circostanze incompatibili con una morte naturale o accidentale.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, procedendo all’arresto degli indagati. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola.

Le indagini restano aperte e mirano a chiarire nel dettaglio le dinamiche che hanno portato alla morte della bambina, oltre a definire eventuali ulteriori responsabilità. Intanto, la comunità di Tufino resta sconvolta da una vicenda che solleva interrogativi profondi.

