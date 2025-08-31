Napoli, arriva un ultimo acquisto: Manuel Pisano pronto ad approdare in Campania

Il Napoli continua a investire non solo sulla prima squadra, ma anche sul settore giovanile, guardando al futuro. L’ultima operazione riguarda un colpo in prospettiva molto interessante: il protagonista è Manuel Pisano, giovane attaccante classe 2006, con esperienze nelle giovanili di Juventus e Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club partenopeo è vicinissimo a chiudere l’accordo con il Como: operazione in prestito con diritto di riscatto. Pisano, attaccante italo-argentino, andrebbe a rinforzare la Primavera del Napoli, fresca di promozione in Serie A.

NAPOLI, IN ARRIVO MANUEL PISANO PER RINFORZARE LA PRIMAVERA AZZURRA: IL CALCIATORE E’ EX JUVENTUS E BAYERN MONACO

“Napoli, vicino l’attaccante Manuel Pisano dal Como in prestito con diritto di riscatto. Punta centrale classe 2006 italo argentina, è cresciuto nelle giovanili di Juventus e Bayern Monaco”, riporta il sito web dell’esperto di mercato di SKY: Gianluca Di Marzio.

Pisano è un centravanti moderno: rapido, dinamico e con ottimo fiuto negli inserimenti. Il suo arrivo a Napoli rappresenta una grande occasione di crescita e un passo decisivo per rilanciarsi in un ambiente che negli ultimi anni ha visto qualche giovane riuscire ad arrivare ad esordire in prima squadra come Vergara, Gaetano ed ultimo Ambrosino.