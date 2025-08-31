domenica, Agosto 31, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, arriva un ultimo acquisto: Manuel Pisano pronto ad approdare in Campania
Calciomercato

Napoli, arriva un ultimo acquisto: Manuel Pisano pronto ad approdare in Campania

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
De Laurentiis, Presidente del Napoli
Fonte foto: Di Gino pilotino - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65618643

Il Napoli continua a investire non solo sulla prima squadra, ma anche sul settore giovanile, guardando al futuro. L’ultima operazione riguarda un colpo in prospettiva molto interessante: il protagonista è Manuel Pisano, giovane attaccante classe 2006, con esperienze nelle giovanili di Juventus e Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club partenopeo è vicinissimo a chiudere l’accordo con il Como: operazione in prestito con diritto di riscatto. Pisano, attaccante italo-argentino, andrebbe a rinforzare la Primavera del Napoli, fresca di promozione in Serie A.

NAPOLI, IN ARRIVO MANUEL PISANO PER RINFORZARE LA PRIMAVERA AZZURRA: IL CALCIATORE E’ EX JUVENTUS E BAYERN MONACO

“Napoli, vicino l’attaccante Manuel Pisano dal Como in prestito con diritto di riscatto. Punta centrale classe 2006 italo argentina, è cresciuto nelle giovanili di Juventus e Bayern Monaco”, riporta il sito web dell’esperto di mercato di SKY: Gianluca Di Marzio.

Pisano è un centravanti moderno: rapido, dinamico e con ottimo fiuto negli inserimenti. Il suo arrivo a Napoli rappresenta una grande occasione di crescita e un passo decisivo per rilanciarsi in un ambiente che negli ultimi anni ha visto qualche giovane riuscire ad arrivare ad esordire in prima squadra come Vergara, Gaetano ed ultimo Ambrosino.

Articolo precedente
Fabrizio Romano smentisce la clausola di 80 milioni per Hojlund
Articolo successivo
Napoli, un ultimo acquisto per rinforzare il centrocampo?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode