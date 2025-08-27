Anche Politano firma col Napoli, contratto fino al 2029: ingaggio da 3 milioni di euro

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul calciomercato, ma l’attenzione della dirigenza non è rivolta soltanto ai nuovi acquisti. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club, è infatti impegnato anche sul fronte rinnovi, tema caldo in casa azzurra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei dossier più importanti è ormai arrivato alla conclusione: quello di Matteo Politano. L’esterno offensivo, pedina centrale nello scacchiere di Antonio Conte, avrebbe già trovato l’intesa con la società per prolungare la sua avventura a Napoli.

Politano, ritenuto imprescindibile per la sua capacità di unire intensità e qualità in entrambe le fasi di gioco, è pronto a legarsi al club fino al 2029. Come scrive il quotidiano milanese, manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma di fatto il calciatore resterà in azzurro ancora a lungo: «Matteo Politano non intende muoversi più: il rinnovo, che ha bisogno esclusivamente dell’annuncio ufficiale, lo lascerà in azzurro fino al 2028, dunque per sempre».

Il numero 21 partenopeo ha già iniziato la nuova stagione con prestazioni convincenti, confermandosi decisivo anche nella vittoria contro il Sassuolo, gara in cui ha dato un contributo importante alla squadra.