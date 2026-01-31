domenica, Febbraio 1, 2026
HomeAttualitàUltim'ora, due morti per un incidente poco prima delle 21: la tragedia...
Attualità

Ultim’ora, due morti per un incidente poco prima delle 21: la tragedia in provincia di Napoli

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: Wikimedia Commons

Un drammatico schianto ha spezzato la tranquillità della serata poco prima delle 21, lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa. L’incidente si è verificato in direzione Napoli, nel tratto che precede lo svincolo dell’A30, all’interno del territorio comunale di Nola.

Il bilancio è tragico: nello scontro tra due automobili hanno perso la vita due persone, di 60 e 65 anni. Le prime ricostruzioni parlano di una coppia di coniugi, rimasta coinvolta in un impatto di estrema violenza che non ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento della Polizia Stradale di Avellino, giunta sul posto per i rilievi e la gestione dell’emergenza. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, lavorando a lungo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per permettere le operazioni di soccorso e i controlli, la circolazione è stata temporaneamente deviata verso l’uscita A30 di Nola. Nonostante i disagi, il traffico verso Napoli risulta al momento regolare, senza particolari criticità.

Articolo precedente
Napoli, due notizie positive (ed una negativa) dopo la vittoria contro la Fiorentina
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode