Ultim’ora, due morti per un incidente poco prima delle 21: la tragedia in provincia di Napoli

Un drammatico schianto ha spezzato la tranquillità della serata poco prima delle 21, lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa. L’incidente si è verificato in direzione Napoli, nel tratto che precede lo svincolo dell’A30, all’interno del territorio comunale di Nola.

Il bilancio è tragico: nello scontro tra due automobili hanno perso la vita due persone, di 60 e 65 anni. Le prime ricostruzioni parlano di una coppia di coniugi, rimasta coinvolta in un impatto di estrema violenza che non ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento della Polizia Stradale di Avellino, giunta sul posto per i rilievi e la gestione dell’emergenza. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, lavorando a lungo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per permettere le operazioni di soccorso e i controlli, la circolazione è stata temporaneamente deviata verso l’uscita A30 di Nola. Nonostante i disagi, il traffico verso Napoli risulta al momento regolare, senza particolari criticità.