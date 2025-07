ULTIM’ORA – È morta Claudia Adamo, storica meteorologa della RAI: aveva 51 anni

Un grave lutto ha colpito la redazione della Rai e il mondo della meteorologia italiana. È venuta a mancare, all’età di 51 anni, Claudia Adamo, storica meteorologa e responsabile del servizio Meteo Rai. Il suo sorriso, la sua professionalità e il suo impegno nella divulgazione scientifica resteranno impressi nel ricordo di colleghi e telespettatori.

Claudia Adamo aveva dedicato tutta la sua vita alla scienza, laureandosi in Fisica dell’atmosfera presso l’Università di Tor Vergata, per poi conseguire un dottorato all’Università di Ferrara. Dopo una lunga esperienza a Sky TG24, nel 2018 era entrata in Rai, dove aveva assunto la guida del servizio meteo all’interno della direzione per la Pubblica Utilità.

Nel corso della sua carriera, aveva collaborato con importanti enti come Legambiente, il CNR, l’ENEA e la NASA, occupandosi in particolare dei temi legati ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi. Il suo lavoro era riconosciuto per l’equilibrio tra rigore scientifico e chiarezza nella comunicazione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nel mondo della televisione. Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha espresso il proprio cordoglio ricordandola come una professionista “straordinaria, sempre sorridente e appassionata”. Anche il conduttore Alberto Matano ha voluto salutarla pubblicamente, scrivendo sui social: “Ciao Claudia, ragazza speciale… con i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi”.

Residente a Ciampino, Claudia Adamo era apprezzata anche nella sua comunità locale per il suo impegno umano oltre che professionale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra chi ha avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei.