Napoli, definite le cifre del colpo Rasmus Hojlund: sarà l’acquisto più costoso del 2025, ingaggio monstre

Il Napoli è vicino a chiudere uno dei colpi più importanti dell’estate. La società azzurra sta per portare a termine l’operazione che porterà Rasmus Højlund all’ombra del Vesuvio. L’attaccante danese del Manchester United è pronto a vestire la maglia azzurra, con un accordo che dovrebbe essere definito tra lunedì e martedì sera.

La trattativa ha preso forma nelle ultime ore, con le parti che hanno trovato l’intesa su una formula di prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni complessivi. Una cifra significativa che testimonia quanto il club di Aurelio De Laurentiis creda nel talento del classe 2003, individuato come il centravanti ideale per il progetto tecnico di Antonio Conte.

Dal canto suo, Højlund ha già dato il via libera al trasferimento. Il giocatore ha ricevuto precise garanzie tecniche e ha accettato la proposta del Napoli: un contratto quadriennale con ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Una dimostrazione di fiducia reciproca che ha accelerato la definizione dell’affare.

Il club partenopeo punta così a regalare a Conte un attaccante giovane ma già con esperienza internazionale, capace di unire fisicità, velocità e senso del gol. Il Napoli sogna di rivedere presto il suo nuovo bomber esultare sotto la Curva B, pronto a diventare protagonista in Serie A e in Champions League.