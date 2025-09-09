Fiorentina-Napoli, Alessandro Buongiorno pienamente recuperato: sarà il titolare sia al Franchi che a Manchester

Il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno rappresenta una delle notizie più attese in casa Napoli. Dopo mesi di assenza per infortunio, il difensore centrale è finalmente pronto a riappropriarsi di un posto da titolare, proprio nella delicata sfida contro la Fiorentina.

Il percorso non è stato semplice: l’ultima stagione è stata segnata da problemi fisici che lo hanno limitato a poche presenze tra campionato e Coppa Italia. Il primo segnale positivo si è visto nella gara contro il Cagliari. Subentrato nel finale al posto di Juan Jesus, ammonito, Buongiorno ha mostrato subito di essere determinato a lasciare il segno.

Ora il momento della verità è arrivato: a Firenze, nella terza giornata di campionato, Buongiorno tornerà dal primo minuto. La difesa del Napoli ha già dato buone risposte in sua assenza, ma il rientro dell’ex Torino rappresenta una garanzia ulteriore, un tassello fondamentale per affrontare al meglio un calendario fitto di impegni.

L’attenzione però non è rivolta solo alla partita con la Fiorentina. Sul calendario del difensore ci sono due date cerchiate in rosso: oltre al match del Franchi, c’è l’esordio in Champions League, il 18 settembre a Manchester contro il City. Due appuntamenti che segneranno definitivamente il suo ritorno alla piena centralità nel progetto tecnico di Conte.