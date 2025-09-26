Napoli, Rrahmani non è ancora al meglio: esordio assoluto della coppia Beukema-Jesus

Il Napoli continua a fare i conti con gli infortuni in vista della delicata sfida contro il Milan. Dopo la pesante assenza di Alessandro Buongiorno, arriva un’altra notizia che preoccupa lo staff tecnico: anche Amir Rrahmani non è al meglio e resta da valutare nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale kosovaro potrebbe non partire titolare domenica sera a San Siro. La decisione dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalla rifinitura, con Conte che non vuole correre rischi in una fase così importante della stagione.

Gli azzurri, intanto, stanno proseguendo gli allenamenti a Castel Volturno, con il gruppo che lavora intensamente sulla parte tattica. L’obiettivo è farsi trovare pronto contro una squadra in grande forma, che ha già mostrato solidità e qualità in questo avvio di campionato.

Il report delle ultime ore conferma quindi una situazione non semplice per il Napoli sul piano difensivo. Conte dovrà valutare attentamente le alternative, affidandosi eventualmente a Juan Jesus o e Beukema per la sfida di San Siro.