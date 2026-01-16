Ultim’ora Lukaku! Un club lo ha chiesto al Napoli e propone uno scambio!

Dopo aver riportato la notizia dell’interesse del Napoli per En-Nesyri, gli organi di informazione continuano a rilanciare quest’indiscrezione aggiungendo ulteriori dettagli. A parlarne oggi è stata la Gazzetta dello Sport che sottolinea come il club turco abbia provato addirittura a rilanciare l’offerta proponendo l’inserimento di Romelu Lukaku nella trattativa:

“II centravanti, prima di tutto. Perché il recupero di Lukaku non ha ancora una data certa e perché Hojlund non potrà continuare a giocare ogni minuto della stagione. E l’ultima idea porta a Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce. Un centravanti moderno, potente, da dieci anni in Europa e desideroso di provare una nuova esperienza, possibilmente in un top club. II Fenerbahce ha aperto alla cessione in prestito, ha anche provato a capire se ci fossero gli estremi per uno scambio con Lukaku che però per il Napoli non è sul mercato”.

A tal proposito, non è ancora chiaro quando Lukaku riuscirà a tornare a disposizione di Antonio Conte e fino a quel momento Rasmus Hojlund sarà il titolare indiscutibile del Napoli con Lorenzo Lucca pronto a subentrare. A questo punto, finché non ci saranno rassicurazioni sul rientro del belga, è difficile immaginare che Lucca possa lasciare Castel Volturno, nonostante l’interesse di squadre straniere come il Benfica che l’ex Udinese pare aver comunque rifiutato.

En-Nesyri, invece, potrebbe essere un innesto per provare ad aggiungere delle caratteristiche diverse al reparto offensivo azzurro che finora se non fosse stato per Hojlund avrebbe avuto serie difficoltà. C’è anche da sottolineare che attualmente l’ex attaccante del Siviglia è impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco e domenica scenderà in campo nella finalissima contro il Senegal.

Insomma, in un campionato che rischia di complicarsi anche per il piazzamento in Champions visti gli ottimi andamenti di Inter, Milan, Juventus e Roma sarà fondamentale per il Napoli allestire un reparto d’attacco che possa dare garanzie per non rischiare di scivolare sotto il quarto posto.