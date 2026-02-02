martedì, Febbraio 3, 2026
Ultim’ora, muore a 39 anni Nicolas Giani: ex calciatore di Inter e SPAL

Fonte: PXHere

La scomparsa di Nicolas Giani ha scosso il mondo del calcio italiano. L’ex difensore si è spento a soli 39 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Una notizia dolorosa che ha colpito tifosi, ex compagni e club che hanno condiviso con lui anni importanti. Giani lascia un segno profondo soprattutto per il suo percorso umano oltre che sportivo.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, arrivò giovanissimo a respirare l’aria della prima squadra, sedendo in panchina nel 2005. La sua carriera si è poi sviluppata tra Serie B e Serie C, categorie in cui ha costruito la propria identità da difensore affidabile. Vicenza e Spezia sono state tappe fondamentali del suo cammino.

Il punto più alto resta l’esperienza con la SPAL di Leonardo Semplici, dove Giani divenne capitano e leader dello spogliatoio. Fu uno dei protagonisti del doppio salto dalla Serie C alla Serie A, culminato nel 2017. Un’impresa storica che lo ha consegnato per sempre alla memoria dei tifosi ferraresi.

Dopo la promozione in massima serie passò allo Spezia, club con cui ha militato fino al 2019, prima delle ultime esperienze con FeralpiSalò e Desenzano. Proprio a Desenzano ha chiuso la carriera nella stagione 2021/2022. Nella stessa città, dove aveva scelto di vivere, si svolgeranno anche i funerali.

