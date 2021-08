Ultim’ora Napoli, è fatta per Anguissa: il centrocampista sta già svolgendo le visite mediche

Ultim’ora Napoli. La dirigenza partenopea, allo scadere degli ultimi giorni disponibili per completare al meglio la rosa in vista dell’impegno in campionato ed in Europa League, è riuscita a mettere a segno un colpo non indifferente.

Si tratta di André Zambo Anguissa, che sarà ufficialmente il prossimo centrocampista del Napoli. Il camerunese aveva già l’accordo economico col club azzurro e ora anche il Fulham ha accettato le condizioni di De Laurentiis, dunque l’operazione può dirsi conclusa.

La formula scelta è stata quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Spalletti potrà dunque vantare di essere riuscito ad avere un professionista su cui aveva messo gli occhi già da un po’.

Il calciatore era atteso nel breve tempo in Italia, dove infatti è da pochissimo arrivato per svolgere le visite mediche di routine. A confermare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato.

L’organico della squadra azzurra potrà dirsi dunque completo al 100% anche in vista del big match imminente in casa contro la Juventus di Allegri, a meno che non ci siano ulteriori clamorose operazioni last-minute.