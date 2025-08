Rottura Lookman-Atalanta e ritiro dell’Inter: si inserisce il Napoli? De Laurentiis può chiudere un colpo super

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione legata ad Ademola Lookman, esterno offensivo in forza all’Atalanta. Il giocatore nigeriano, protagonista di una stagione ad altissimo livello.

Il club partenopeo valuta infatti diverse soluzioni per il reparto offensivo e Lookman rappresenta un profilo ideale per le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo e l’efficacia sotto porta. Tuttavia, l’operazione con l’Atalanta non si prospetta semplice, soprattutto dal punto di vista economico, vista la valutazione elevata che il club orobico fa del proprio gioiello di 50 milioni di euro.

Oggi, l’Atalanta ha rifiutato un’offerta dell’Inter per Lookman, segno di quanto il club di Percassi voglia monetizzare al massimo da una possibile cessione. Inoltre, il rapporto tra Lookman e l’Atalanta si sarebbe incrinato, con il calciatore che ha rotto definitivamente con la società, spingendo per una nuova avventura lontano da Bergamo ed eliminando tutti i riferimenti all’Atalanta sui social.

La società partenopea potrebbe presentare un’offerta importante all’Atalanta: una proposta da circa 50 milioni di euro per convincere i bergamaschi a cedere il proprio gioiello. In alternativa, il Napoli potrebbe inserire Giacomo Raspadori come contropartita tecnica, in modo da abbassare l’esborso economico.

Lookman rappresenta un profilo ideale per alzare il tasso tecnico e offensivo del Napoli, soprattutto in un momento in cui il club sta rivoluzionando il reparto avanzato. La partenza ormai certa di Victor Osimhen impone l’arrivo di giocatori già pronti e abituati ai palcoscenici europei. Il mercato è ancora lungo, ma una cosa è certa: Antonio Conte vuole un attaccante esterno di livello. Perso Ndoye, il nome in cima alla lista potrebbe essere Lookman.