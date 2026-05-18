Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli sembrerebbe ormai arrivato ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico avrebbe già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il club al termine della stagione, chiudendo così un’esperienza intensa e ricca di emozioni. Una decisione che avrebbe spiazzato gran parte dell’ambiente azzurro, soprattutto dopo i recenti risultati ottenuti dalla squadra.

La sensazione è che qualcosa si sia incrinato nelle ultime settimane, nonostante il forte legame creatosi tra Conte, la squadra e la piazza. Le parole pronunciate dopo le ultime partite avevano già lasciato intuire un possibile addio, ma adesso l’indiscrezione lanciata da Sky Sport sembrerebbe confermare definitivamente lo scenario.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare subito dopo Napoli-Udinese, partita che potrebbe quindi rappresentare l’ultimo atto dell’avventura di Conte in azzurro. A comunicarlo sarà direttamente De Laurentiis, pronto a parlare davanti alla stampa e ai tifosi per spiegare la situazione e il futuro del club.

Intanto il presidente starebbe già lavorando per individuare il possibile sostituto. Nelle ultime ore sono tornati a circolare diversi nomi, con Maurizio Sarri che resta uno dei profili più apprezzati dall’ambiente napoletano. Il futuro del Napoli è quindi pronto a entrare in una nuova fase, mentre l’addio di Conte rischia di segnare profondamente l’estate azzurra.